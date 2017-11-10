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Эксперт спрогнозировал курс гривны в канун Нового года

Эксперт спрогнозировал курс гривны в канун Нового года
В канун новогодних праздников курс украинской национальной валюты Украины может составить более 27 гривен за один американский доллар. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, как правило, с началом осенне-зимнего периода наблюдается ослабевание гривы, а весной она укрепляется. «К концу года мы можем выйти на показатель немногим выше 27 гривен за доллар. Однако уже весной опять начнется укрепление гривны», - подчеркнул Фурса.

Также эксперт отметил, что колебания курса, наблюдаемые сейчас, являются незначительными и непринципиальными.

Тем временем, в Совете Национального банка Украины сообщили, что угрозой для стабильного курса гривны является процесс формирования значительных объемов ликвидности в банковской системе и на счетах Кабинета министров. Как отметили в пресс-службе регулятора, ликвидность банковской системы находится на беспрецедентно высоком уровне. В то же время, финучреждения инвестируют средства в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги.
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