валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - Фейгин

ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - ФейгинРасследование по уголовному производству в отношении украинцы Романа Сущенко было завершено Федеральной службой безопасности РФ, о чем пишет «Интерфакс» ссылаясь на адвоката гражданина Украины Марка Фейгина. Как информирует replyua.net, российская сторона обвиняет Сущенко в шпионаже.

В частности адвокат заявил: «Дело в отношении журналиста из Украины Романа Сущенко было завершено. Мы успели ознакомиться с 2 томами из 10». Также правозащитник отметил, что полное изучение материалов дела продлиться до конца ноября. При этом адвокат отметил, что по мнению российской спецслужбы, Сущенко собирал информацию о конфликте на Донбассе, однако рассказывать фабулу дела он отказывается, ссылаясь на подписку о неразглашении. Известно также и то, что дело Сущенко будут рассматривать в Московском городском суде. Из слов адвоката также стало известно, что Роман Сущенко не признает свою вину, а защита имеет намерение доказать невиновность украинца в суде.

Напомним, специальный корреспондент «Укринформа» во Франции Роман Сущенко был задержан представителями Федеральной службы безопасности России в Москве. Украинец прилетел в российскую столицу, чтобы посетить родственников и близких. Задержание произошло 30 сентября 2016 года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
09 ноя 2017
7289

Человек-легенда, основатель «рейда Забродского» теперь будет командовать АТО

Как сообщает replyua.net, в Украине назначили нового командующего сил АТО, им стал генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский. Как отметил в эфире одного из

09 ноя 2017
5604

Блогер: у «борца с барыгами» оказалось состояние, которому позавидует любой барыга

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что именно «революционеры», как он выразился, «дожали» власть, чтобы был принят в первом чтении новый закон о выборах. Потом же выяснилось, что

Последние новости

Нардеп: национальный интерес состоит не в том, чтобы удовлетворять прихоти соседей, поэтому моя поддержка Вятровичу

Блогер: проблема наша не в коррупции

Джордж Клуни заявил о завершении карьеры в Голливуде

Российские знаменитости прокомментировали смерть Задорнова

Эксперт спрогнозировал курс гривны в канун Нового года

Блогер: об умерших плохо не говорят, но, почему-то радетель великой России поехал умирать на рижскую дачу

В эфире росТВ скандальный политик проговорился о войне в Украине

ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - Фейгин

Стали известны подробности смерти Михаила Задорнова

Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»

Фигурантом стрельбы в Княжичах оказался высокопоставленный чиновник

Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»

Собчак пояснила свою позицию по антироссийским санкциям

Пономарь: «Эта пятница – день приятностей для Украины»

Стало известно о смерти Михаила Задорнова

В российском Новосибирске вскрыли «коммунистическую» капсулу времени

Политолог: при странных обстоятельствах позиция «Самопомичи» по Донбассу совпала с позицией Кремля

Скончался Михаил Задорнов

В сети показали, как выглядит настоящий апокалипсис

Макрон выступил с резким заявлением в адрес России

 Новости за день