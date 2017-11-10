ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - Фейгин

В частности адвокат заявил: «Дело в отношении журналиста из Украины Романа Сущенко было завершено. Мы успели ознакомиться с 2 томами из 10». Также правозащитник отметил, что полное изучение материалов дела продлиться до конца ноября. При этом адвокат отметил, что по мнению российской спецслужбы, Сущенко собирал информацию о конфликте на Донбассе, однако рассказывать фабулу дела он отказывается, ссылаясь на подписку о неразглашении. Известно также и то, что дело Сущенко будут рассматривать в Московском городском суде. Из слов адвоката также стало известно, что Роман Сущенко не признает свою вину, а защита имеет намерение доказать невиновность украинца в суде.
Напомним, специальный корреспондент «Укринформа» во Франции Роман Сущенко был задержан представителями Федеральной службы безопасности России в Москве. Украинец прилетел в российскую столицу, чтобы посетить родственников и близких. Задержание произошло 30 сентября 2016 года.