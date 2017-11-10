Фигурантом стрельбы в Княжичах оказался высокопоставленный чиновник

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко присутствует в перечне фигурантов дела о перестрелке в селе Княжичи Киевской области, жертвами которой стали пятеро сотрудников правоохранительных органов. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «Громадського» озвучил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
В ответ на вопрос о том, мог ли ныне действующий руководитель полиции города Киева иметь отношение к организации, приведшей к трагедии в Княжичах, Князев сказал, что главой полиции на то время являлся именно Крищенко. «Он возглавлял полицию в то время, когда происходила эта спецоперация. Его действия или бездействие также является объектом исследования уголовного дела», - отметил глава Нацполиции.
Одновременно с этим, от подробных комментариев относительно расследования перестрелки Князев отказался. Высокопоставленный чиновник сослался на то, что у дела были элементы агентурно-оперативной работы с грифом секретно. Стоит отметить, что в ходе расследования перестрелки в Княжичах эксперты нашли немало нестыковок в официальном объяснении руководства МВД смерти под Киевом бойца КОРДа, двух полицейских оперативного подразделения и двух полицейских службы охраны.