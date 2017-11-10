Политолог: при странных обстоятельствах позиция «Самопомичи» по Донбассу совпала с позицией Кремля

Как передает replyua.net, народный депутат от «Самопомичи» Татьяна Острикова заявила, что законопроект по реинтеграции Донбасса в народе уже получил название законопроекта о воссоединении с Россией, поэтому фракция «Самопомич» не будет его поддерживать ни при каких обстоятельствах.
Комментируя заявление нардепа политический аналитик Олеся Яхно-Белкоская отметила, что своим заявлением Острикова дала понять, что фракции «Самопомич» дана команда делать все возможное, чтобы завалить законопроект, в котором Россия признается агрессором, а вооруженные силы Украины получают право на самооборону и применение оружия. Более того, именно ВСУ стают главным органом власти на территории, где проводится АТО и имеют все права на применение оружия к агрессору. Этот законопроект, в отличие от законопроекта вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, не предполагает отрезания наших территорий. В законопроекте «Самопомочи» предлагается ввести режим государственной и таможенной границы с ОРДЛО, то есть фактически раз и навсегда отказаться от оккупированной части Донбасса.
Политолог отмечает, депутату Остриковой не мешало бы ознакомиться с официальной позицией Российской Федерации по поводу законопроекта о реинтеграции. Там тоже сильно против этого законопроекта.