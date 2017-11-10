В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

По информации корреспондентов ТСН, население села Лесная Лысиевка Винницкой области решились перекрыть дорогу военной колонне. Таким образом, они протестуют против утилизации боеприпасов арсенала в Калиновке, передает replyua.net.
Отмечается, что взрывать боеприпасы решили в заброшенном песчаном карьере. Однако с учетом того, что он находится буквально за один километр от деревни, люди опасаются за собственные дома. Это и побудило их заблокировать военную колонну, привезшую снаряд. Местные чиновники пытались уговорить людей, что им ничто не угрожает, однако машины взрывотехникам разгрузить не дали.
«Данное решение приняли на заседании областного совета. Это недалеко от села, людей это взбудоражило, люди вышли с акцией протеста. Техника развернулась обратно и поехала. У нас есть понимание, что его надо где-то утилизировать, только не под домами», — рассказал сельский председатель Лесной Лисиевки Игорь Соць. Автомобили были вынуждены возвращаться в воинскую часть. Жители села пообещали установить дежурить на дорогах до тех пор, пока не будет отменено решение об обезвреживании снарядов в близости от села.