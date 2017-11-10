Омелян: «В Украине появятся немецкие электрички»

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что в конце следующего года в Украине появятся региональные дизельные поезда, произведенные в Германии, если удастся переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге, информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН.
«Со вчерашнего дня в Германии находится группа специалистов Укрзализныци и Мининфраструктуры. Они уже изучили ряд дизельных поездов, которые были предложены немецкой стороной. По качеству вопросов нет - оно выше, чем в Украине. По переоборудованию, то это тоже не проблема. Окончательное решение мы примем после ознакомления с документацией. Если мы сможем это сделать (переоборудовать под украинские стандарты), то в конце следующего года украинцы смогут сравнить немецкий комфорт», - заявил министр.
По его словам, несмотря на то, что эти поезда в Германии уже списали, они находятся в отличном состоянии, но пока остается открытым вопрос о том, захотят ли немцы передать электрички бесплатно. Омелян подчеркнул, что разговоры о стоимости поездов будут чуть позже, поскольку в настоящий момент самым важным было узнать, подходит ли состояние немецких поездов для эксплуатации на украинской железной дороге.