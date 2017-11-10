Нужно сделать шаг назад: в Польше рассказали, как решить конфликт с Украиной

В интервью изданию «Апостроф» журналист из Польши Павел Боболович заявил, что власти его страны, заявляя о возможности запрета на въезд некоторых украинцев, не добьются положительного результата, а только усилят и без того напряженную ситуацию во взаимоотношениях между обеими странами, передает replyua.net.
«Ответ Украины предугадать несложно. Разве благодаря этому нам удастся вернуть память о жертвах, которые погибли в борьбе или тех, кого убили на востоке? Ответ совершенно ясен. Так что торги за «жесткий курс против Украины» имеют, прежде всего, характер политики, направленной для адресатов в Польше. Однако такая игра будет способствовать увеличению популярности националистической риторики с обеих сторон. И выиграет от этого, в первую очередь, Россия», - сказал журналист. По его словам, есть единственный способ решить ситуацию – это сделать шаг назад.
«Каждая из сторон должна сделать, по крайней мере, шаг назад. Необходимо попытаться более глубокого понять различия в истории, которые есть и останутся в наших отношениях. Понять, что силой мы не создадим общего пантеона героев, что борьба за независимость одной страны может быть драмой для другой», - считает Боболович.