Украина продолжает наращивать производство легковых автомобилей

На украинских автомобильных заводах продолжает увеличиваться производство легковых автомобилей. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укравтопром, в октябре этого года с конвейеров предприятий сошло 944 транспортных средства, что на 90 процентов больше прошлогодних показателей и на 14 процентов больше показателей сентября этого года.
«В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 835 штук: +21 процент к сентябрю и +91 процент к октябрю прошлого года. Октябрьское производство автобусов - 61 штука, такой объем на 16,4% меньше показателя сентября, но на 27,1% превышает результат прошлогоднего октября», - говорится в заявлении «Укравтопрома».
Кроме того, в прошлом месяце предприятия выпустили 48 грузовиков, и это в четыре раза больше, чем в октябре 2016 года, но на двадцать процентов ниже сентябрьских показателей. С января по октябрь в Украине было произведено уже 6 640 автотранспортных средств, и это почти на 80 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.