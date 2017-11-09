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Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі
Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, в Україні спостерігається зростання не тільки обсягів видобутку газу, а і кількості бурильних установок, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого оглядачем у соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що за період з січня по жовтень український видобуток газу продемонстрував зростання на п’ятсот мільйонів кубометрів, досягнувши показника в сімнадцять мільярдів триста мільйонів кубометрів. Але нас цікавить не тільки видобуток, а і буріння свердловин, яке у майбутньому буде конвертоване у нові мільйони кубометрів блакитного палива.

Наприклад, Укрбургаз за січень-жовтень поточного року пробурив сто дев’яносто вісім тисяч метрів, що вже перевищило показник за весь минулий рік. В експлуатацію ввели п’ятдесят дві нові свердловини (за аналогічний період минулого року – сорок одна свердловина). Більше того, зараз ми чекаємо поставки від Китаю бурових установок з вантажопідйомністю від ста вісімдесяти до трьохсот двадцяти тонн – китайська корпорація Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. вже займається двадцятьма чотирма свердловинами на Харківщині та Полтавщині. А, власне, чому б нам і не бурити, і вдень, і вночі – санкціями із забороню поставки технологій нас ніхто не обкладав! – зауважує блогер.
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