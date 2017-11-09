Политолог: обида НАБУ может стоять Украине 1,5 миллиарда долларов

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НАБУ таки переусердствовало с демонстрацией усердной работы: зарегистрировало уголовное производство «по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО «Государственный Ощадбанк Украины» незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест», простыми словами «исчезли конфискованные деньги Януковича». При том, что было сообщено: деньги давно в бюджете, согласно судебному решению. Как уже сообщал replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.По его словам, НАБУ, таким образом, обиделось за то, что секретность судебного решения распространяется и на них тоже, как и на всех. Политолог отмечает, засекречивание материалов и решение суда о деньгах Януковича (1,5 миллиарда долларов) состоялось же не просто так, а по вполне конкретным и объективным причинам. Эти причины были объяснены всем заинтересованным должностным лицам: в частности, чтоб не помешать раскрытию других дел, а также, чтобы не создавать условий для предоставления адвокатами «семьи Януковича» исков в международные суды по возврату наворованного. И на все это время пока идут суды обжалуемое имущество замораживается. То есть, Украина не только не сможет пользоваться возвращенными от воров средствами – при том, что нам надо ежегодно закрывать чем-то долги перед кредиторами, но и будет должна бывшему президенту-беглецу.Алексей Голобуцкий отмечает, что рисковать всем этим только ради удовлетворения амбиций НАБУ наше государство не будет. При том, что никаких гарантий отсутствия утечек информации с НАБУ никто не даст. Даже наоборот: мы все понимаем, что инсайды пойдут немедленно, так или иначе, от того или иного источника. Поэтому оптимальным вариантом будет признание НАБУ, что они «немного перестарались» и остановиться.