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Експерт: новий закон про приватизацію зробить революцію в економіці

Експерт: новий закон про приватизацію зробить революцію в економіці
За словами політолога Олесі Яхно-Белковської, прийнятий за основу сьогодні, дев’ятого листопада 2017 року, законопроект про приватизацію, може привести до низки позитивних змін у державі, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер наголошує, що позиція очолюваного Володимиром Гройсманом Кабміну полягає в тому, що всі підприємства, за винятком стратегічних, мають перебувати у приватній власності. Відповідно, новий закон про приватизацію вносить низку змін, які мають пожвавити приватизаційні процеси. По-перше, процедури продажу спрощуються у рази: строк підготовки об’єкту до продажу стане менш тривалим, стартова ціна буде визначатись балансовою вартістю (а, значить, не потрібною стала тривала оцінка активів, яка супроводжувалась численними маніпуляціями). Крім того, процедур продажу відтепер стане тільки дві – інтернет аукціон для об’єктів малої приватизації та аукціон із залученням інвестиційного радника (радниками виступають великі світові інвестиційні банки).

Класифікація об’єктів за групами спрощуються – замість шести груп новим законом передбачено лише дві – об’єкти великої приватизації (найбільші підприємства, їх буде 50-60 з 800, які виводяться на продаж) та об’єкти малої приватизації (решта). Крім того, інвестори отримають додаткові гарантії захисту своїх прав (можливість розглядати спори в міжнародних комерційних арбітражах, продовження строків оскарження результатів приватизації до 3 років, мораторій на оголошення банкрутства протягом одного року з моменту приватизації), - зауважує блогер.
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