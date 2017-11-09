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Вятрович прокомментировал свой запрет на въезд в Польшу

Вятрович прокомментировал свой запрет на въезд в ПольшуПредседателю института национальной памяти Украины Владимиру Вятровиу запретили въезд в Польшу, о чем, ссылаясь на «Европейскую правду», пишет replyua.net.

Не так давно руководитель внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил, что его министерство составляет список чиновников из Украины, которым запретят въезд в Польшу. Однако тогда никаких фамилий официально не называли.

Издание отмечает, что Министерство иностранных дел Польши не намерено раскрывать перечень фамилий граждан Украины. Как результат, все те украинцы, которые попадут в него, узнают об этом исключительно на границе. В свою очередь сам Владимир Вятрович сообщил изданию, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет. Он подчеркнул: «Вероятно, Польша будет копировать действия Российской Федерации, когда я узнал о своем запрете на въезд только на российско-украинской границе. Так, или иначе, я не собираюсь в Польшу в ближайшее время. Однако касательно именно этой ситуации, больше всего беспокойство вызывает то, что наблюдается синхронность действий России и Польши».
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