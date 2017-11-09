«Дело рюкзаков» продолжается: суд арестовал еще одну квартиру Авакова-младшего

При этом он отметил, что арестованные у Александра Авакова квартиры находятся в Киеве и Харькове. Кроме того сообщается об аресте имущества экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Отмечается, что арест накладывается на два жилдома, оформленных на супругу Чеботаря, а также их совместную квартиру. В настоящее время суд еще не рассмотрел ходатайство третьего подозреваемого – бизнесмена Владимира Литвина.
Напомним, ранее вчера издание сообщало о решении фемиды наложить арест на недвижимость подозреваемых по так званому «делу о рюкзаках». В частности отмечалось: «Суд частично удовлетворил наши ходатайства и наложил арест на недвижимость Чеботаря. У Авакова-младшего также арестована квартира». Насколько известно, Александр Аваков купил в столице Украины квартиру площадью 375,2 метра квадратных в 2014 году.