Североатлантический Альянс недоволен реформами Украины

Как информирует replyua.net, дипломат заявил: «Североатлантический Альянс недоволен выполнением годового плана. В НАТО об этом заявили прямо. Они недовольны теми темпами выполнения реформ, которые сегодня показывает Украина. Стоит отметить, что это уже не первый год, то есть это не первая программа, которую можно было научиться выполнять более эффективно».
Согласно со словами чиновника, руководство Североатлантического Альянса проинформировало об этом Кабинет министров Украины. В это же время представитель Украины в НАТО подчеркнул, что перед Украиной стоит очень непростая задача. Пристайко отметил: «По размеру и объему обязательств программа просто грандиозная. Украина берет на себя чрезвычайно амбициозные задачи, которые впоследствии неспособна выполнить. Порой мы просто забываем, что каждое задание должно иметь ресурс, как денежный, так и человеческий». Напоследок дипломат подчеркнул: «Мы продолжаем работать. Все замечания были приняты. Стремимся улучшить программу на следующий год».