Держава отримає за паливо Курченка із 1,8 млрд. гривень лише 102 мільйони

Судді Київського районного суду міста Одеси прийняли рішення про спецконфіскаіції 97 тисяч тонн нафтопродуктів, на які було накладено арешт у справі відомого українського олігарха Сергія Курченка. Як інформує replyua.net, про це йде мова у тексті судового вироку. У відповідності до прийнятого у суді рішення, держава має право на привласнення 102 мільйонів гривень, отриманих від продажу нафтопродуктів, які залишилися у «Фортуна-банку», що припинив свою діяльність. Варто нагадати, що арешт на активи було накладено ще три роки тому.
Вирок також винесено по відношенню до трьох фігурантів «справи Курченка» - колишнього директора ТОВ «Лагуна-Рені», головного диспетчера і голови служби комерційної експлуатації флоту ТОВ «Портофлот-Транс», який був відповідальним за вибір суден для фіктивного вивезення нафтопродуктів.
Сторона обвинувачення оцінила збитки від таких махінацій в 1,8 млрд. грн. Саме це стало підставою для спецконфіскаціі 97 тисяч тонн нафтопродуктів. У в’язку з співпрацею зі слідством всі фігуранти отримали умовний термін на п’ять років. При цьому передбачено випробувальний період один рік.