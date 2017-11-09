Кабмін запропонував залишити тільки два способи продажу держпідприємств

Як повідомляє replyua.net, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №7066 про «Про приватизацію державного майна». Як зазначила український політолог Олеся Яхно-Білковська в своєму блозі, важливо нагадати, що позиція Кабміну Гройсмана полягає в тому, що в державній власності повинні залишитися підприємства стратегічного значення, всі інші – повинні перейти в приватну власність. Крім того, чесний і прозорий продаж повинен стати інструментом залучення інвестицій в Україну, які дадуть додатковий стимул розвитку економіки, сприятимуть створенню нових робочих місць, підвищення ефективності роботи підприємств і в результаті – повинні збільшити надходження в бюджет.
Політолог виділила кілька базових позицій законопроекту. Головна з яких – це спрощення процедури продажу, а саме: зменшується термін підготовки об'єкта до приватизації, скорочуються вимоги до гарантійного депозиту учасників торгів (з 5-20% до 5% від стартової ціни), стартова ціна визначається балансовою вартістю, а, значить, не треба витрачати час і гроші на тривалу і не завжди якісну оцінку активу, що здійснюється начебто незалежним оцінювачем. Також скасовується класифікація об'єктів по групах. Таким чином, спрощується підготовка до продажу, а процедура стає прозорою. Пропонується поділ на об'єкти великої приватизації та об'єкти малої приватизації. Зараз об'єкти діляться на 6 груп, для кожної з яких існують свої правила продажу.
На думку Олесі Яхно-Білковської, важливий момент – це те, що пропонується залишити тільки 2 способи продажу – шляхом відкритого інтернет-аукціону, для малої приватизації, і аукціону із залученням інвестиційного радника, для великої приватизації. Це дозволить запобігти корупції під час продажу, маніпуляції з ціною і умовами продажу. Зараз, як ми знаємо, діє 5 різних способів продажу. В тому числі, за спеціальними законами, в яких можуть бути прописані правила продажу під конкретного покупця, що вже закладає можливості для вибіркового підходу та зловживань. Також розширюється коло потенційних інвесторів, а, значить, зростає конкуренція і фінальна ціна продажу. Великі об'єкти до продажу готуватиме радник – скажімо, один з найбільших світових інвестиційних банків. Малі підприємства продаються через інтернет-аукціон, наприклад, Prozorro.Продажі, що відкриває доступ всім бажаючим.