Дуда сделал заявление по поводу Украины

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Комментируя вопрос польско-украинских отношений в исторической плоскости, президент Польши Анджей Дуда в эфире радио «Плюс» заявил, что историческая политика важна для межгосударственных отношений, так как она оказывает влияние на позицию стран и на отношения между странами, пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».Дуда заявил: «Немаловажна также и историческая политика, и с этим сложно не согласиться, ведь история и историческая память оказывают влияние на то, каким есть фундамент, как формируются институты разного рода. Это влияет и на отношения между людьми». Он также отметил, что такие отношения «не могут опираться на недостоверную информацию, замалчивание, клевету, отрицание истории, в частности трагической».Польский лидер отметил, что если отношения складываются нормально, то «необходимо говорить об истории, особенно ее трагических фактах, следует признать вину и предоставить возможность почтить память». Кроме того Дуда добавил, что нельзя соглашаться на ту ситуацию, в которой «высокопоставленные представители разного рода институтов в Украине ведут себя таким образом, что это совершенно не соответствует реализации отношений между двумя сторонами по принципу добрососедских отношений».