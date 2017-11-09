Тимошенко снова отправилась в Женеву на рандеву с Коломойским?

Сегодня место лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Верховной Раде снова пустовало, а все потому что Юлия Владимировна в это время находилась на борту самолета, следовавшего рейсом Киев-Варшава. Сначала были версии, что Юлия Тимошенко летит на Варшавский Форум по безопасности, как всегда рассказывать на международной арене, как тяжело Украине с «преступной властью», но, как оказалось, у Тимошенко Варшава – это только пункт пересадки, а конечная точка, к которой она регистрировала билет – Женева. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на красивого политического аналитика Тараса Черновила.
По его словам, остается только догадываться, куда же устремилась наша лидер деструктивной оппозиции. В Женеве есть очень хорошая онкологическая клиника, но также в Женеве назначает свои встречи всем недовольным один известный украинский олигарх, который очень следит за мерами безопасности.
Тарас Черновил отмечает, что Игорь Коломойский не хочет пачкать свой дом на французском берегу женевского озера сомнительными гостями, поэтому и Саакашвили, и Онищенко с замглавредом пророссийского издания «Страна.юа» и других подобных лиц он принимает принципиально в Женеве.