МИД Великобритании о Крыме: нужно продолжать давление на РФ

Так, во время прямого эфира телеканала «Фокс ньюз» в ходе своего визита в Вашингтон Борис Джонсон заявил: «Мы хотели бы добиться от Российской Федерации прогресса с политической точки зрения, чтобы достичь сделки в Сирии, что позволит местному населению, не только тем сирийцам, которые в настоящее время проживают в государстве, но и тем 12 миллионам, которым пришлось уехать – проголосовать. Если это на самом деле воплотится в реальность, я не имею никаких сомнений, что с режимом Башара Асада будет покончено раз и навсегда. Я приветствую контакты на всех уровнях, однако Россию поощрять пока что рано. На Россию нужно продолжать осуществлять давление».
Касательно Украины, председатель внешнеполитического ведомства Великобритании заявил: «Проблема Украины невероятно сложная. Однако сдаваться в вопросе Крымского полуострова нельзя. Нужно дальше всем нам стоять на своих принципах. Нам необходимо и дальше сохранять давление на Российскую Федерацию в этом вопросе, однако при этом также нужно искать варианты решения проблемы».