Сегодня Верховная Рада сделала еще один шаг к масштабной приватизации госпредприятий

Как информирует replyua.net, сегодня в Верховной Раде прошел первое чтение проект закона о приватизации, не перечень объектов приватизации, а закон о принципах, целях, методах и инструментах приватизации госимущества. Согласно концепции закона в государственной собственности должны остаться стратегические предприятия, список которых будет контролироваться парламентом и общественностью, а все остальные должны быть проданы.
Определяется стратегическая задача о продаже госкомпаний стратегическому инвестору. Это, по замыслу правительства должно способствовать погашению задолженности по заработной плате: по состоянию на 1 квартал 2017 года задолженность госпредприятий по зарплате составила 559 миллионов или почти 30% от всей задолженности по выплате зарплаты в Украине.
В Кабмине рассчитывают, что новое законодательство даст возможность привлечь дополнительных инвесторов для развития предприятия, возможность выхода на новые рынки, как следствие – появятся новые рабочие места благодаря наращиванию мощностей.