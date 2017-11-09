Сегодня Верховная Рада сделала еще один шаг к масштабной приватизации госпредприятий



Как



Определяется стратегическая задача о продаже госкомпаний стратегическому инвестору. Это, по замыслу правительства должно способствовать погашению задолженности по заработной плате: по состоянию на 1 квартал 2017 года задолженность госпредприятий по зарплате составила 559 миллионов или почти 30% от всей задолженности по выплате зарплаты в Украине.



В Кабмине рассчитывают, что новое законодательство даст возможность привлечь дополнительных инвесторов для развития предприятия, возможность выхода на новые рынки, как следствие – появятся новые рабочие места благодаря наращиванию мощностей.

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Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг? Как информирует replyua.net , сегодня в Верховной Раде прошел первое чтение проект закона о приватизации, не перечень объектов приватизации, а закон о принципах, целях, методах и инструментах приватизации госимущества. Согласно концепции закона в государственной собственности должны остаться стратегические предприятия, список которых будет контролироваться парламентом и общественностью, а все остальные должны быть проданы.Определяется стратегическая задача о продаже госкомпаний стратегическому инвестору. Это, по замыслу правительства должно способствовать погашению задолженности по заработной плате: по состоянию на 1 квартал 2017 года задолженность госпредприятий по зарплате составила 559 миллионов или почти 30% от всей задолженности по выплате зарплаты в Украине.В Кабмине рассчитывают, что новое законодательство даст возможность привлечь дополнительных инвесторов для развития предприятия, возможность выхода на новые рынки, как следствие – появятся новые рабочие места благодаря наращиванию мощностей.