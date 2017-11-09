Приватизация в Украине: Рада приняла закон в первом чтении

Известно, что свои голоса за принятие проекта закона отдали 258 народных избранников. Примечательно, что это единственный рамочный проект закона, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, которые регулируют продажу госимущества, и призван сделать такую процедуру значительно прощей.
Удалось выяснить, что в соответствии с законом, объекты государственного имущества делятся на два вида – крупные, активы которых достигают более 250 миллионов гривен, и малые. Для осуществления продажи крупных имуществ будет привлекаться профессиональный советник, а продажи малых будут проводиться на таких электронных площадках, как «Prozorro. Продажи» где сейчас продаются непрофильные активы госпредприятий или же обанкротившиеся банковские учреждения. Примечательно также и то, что оценщиков в процессе приватизации больше не будет, а стоимость будет определяться рынком.