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Павловского освободили из-под ареста

Павловского освободили из-под арестаИз-под домашнего ареста решением Апелляционного суда был освобожден заместитель руководителя оборонного ведомства Украины Игорь Павловский, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на «Українські новини». Председательствующий судья Денис Масенко огласил решение суда: «Апелляционную жалобу удовлетворить частично».

В том числе, было отменено решение Соломенского райсуда Киева, который постановил поместить подозреваемого в растрате бюджетных миллионов под домашний арест. В это же время сообщается, что Игоря Павловского обязали не отлучаться из города, в котором он проживает, не ставя об этом в известность сотрудника следственных органов, который ведет его дело. Также было постановлено сдать все имеющиеся заграничные паспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Стоит отметить, что заместитель министра обороны был отпущен из-под домашнего ареста под личное поручительство двух военнослужащих, которые удостоились звания Героя Украины, - Игоря Герасименко и Александра Порхуна. Примечательно, что это постановление является действующим до 10 декабря 2017 года. Ранее сообщалось, что 12 октября Соломенский районный суд Киева избрал в отношении Павловского меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать территорию дома сроком на два месяца.
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