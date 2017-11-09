Павловского освободили из-под ареста

В том числе, было отменено решение Соломенского райсуда Киева, который постановил поместить подозреваемого в растрате бюджетных миллионов под домашний арест. В это же время сообщается, что Игоря Павловского обязали не отлучаться из города, в котором он проживает, не ставя об этом в известность сотрудника следственных органов, который ведет его дело. Также было постановлено сдать все имеющиеся заграничные паспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного дела.
Стоит отметить, что заместитель министра обороны был отпущен из-под домашнего ареста под личное поручительство двух военнослужащих, которые удостоились звания Героя Украины, - Игоря Герасименко и Александра Порхуна. Примечательно, что это постановление является действующим до 10 декабря 2017 года. Ранее сообщалось, что 12 октября Соломенский районный суд Киева избрал в отношении Павловского меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать территорию дома сроком на два месяца.