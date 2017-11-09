В Украине вводится пеня за задержку оплаты коммуналки

С 1 января 2019 года в Украине будет взыматься пеня за просрочку оплаты коммунальных платежей. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказала нардеп Алена Бабак.
По ее словам, сегодня Верховной Радой был принят закон о жилищно-коммунальных услугах, и он предусматривает начисление пени за каждый день просрочки платежей. Бабак подчеркнул, что за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере одной сотой процента от платежа, причем ежедневно. По словам Бабак, задолженность начнет расти после 20 числа каждого месяца – именно с этого дня начисляется пеня. «Это означает, что 100 дней просрочки – это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%», - подчеркнула депутат.
В то же время она уточнила, что пеня будет начисляться не всем домохозяйствам, имеющим задолженность. «Всем людям, которые не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги по объективным причинам, пеня не будет начисляться», - отметила Бабак.