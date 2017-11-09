Евросоюз: Украина ничего не делает для создания резерва нефти

В секретариате Европейского энергетического сообщества заявили об обеспокоенности в связи с тем, что Украина не достигла прогресса в создании резервного запаса нефти. Как передает replyua.net, такое заявление в рамках заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливо-энергетического комплекса сказал глава Секретариата Янез Копач, информирует Еnkorr. «По истечении года приходится отметить, что ничего нового в Украине мы не видим. Эта страна даже не сумела принять окончательное решение относительно модели, согласно которой резервный запас нефти необходимо создавать», — отметил он.
Также Копач рассказал о своих ожиданиях на ближайшее время. По его словам, Кабинет министров Украины должен утвердить модель создания страхового запаса и в скором времени будут разработаны проекты вторичного законодательства. В Энергетическом сообществе надеются, что в первой половине 2018 года украинские депутаты примут закон о резервном запасе нефти, который будет соответствовать директивам ЕС.
Вместе с тем, глава украинского Минэнерго Игорь Насалик отметил, что ответственность за процесс подготовки к созданию резервного запаса возлагается на Государственное агентство резерва Украины.