Украинцев ожидают штрафы за просрочку коммунальных платежей

В Украине начало 2018 года ознаменуется введением пени за каждый день просрочки платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление в интервью журналистам озвучила нардеп Алена Бабак, представляющая парламентскую фракцию «Самопомощь» в Верховной Раде. С ее слов, в принятом сегодня депутатами законе о жилищно-коммунальных услугах предусмотрена пеня «с 1 января 2019 года в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки с даты, когда истек срок оплаты». Парламентарий подчеркнула, что нововведение будет касаться ситуации, когда оплата за услуги ЖКХ вносится вовремя до 20 числа месяца или на другую дату.
«Таким образом, сто дней просрочки — это 1% от суммы задолженности. В целом на протяжении года максимальная сумма пени составляет 3,65%», — добавила Бабак. Народный депутат также рассказала об уточнениях положений о введении пени.
По словам Алены Бабак, норма закона предусматривает, что в случае задолженности государства по субсидиям и льготам начисление пени не предусмотрено. К тому же, не предусмотрено начисление пени, если у человека есть задолженность по оплате труда, подтвержденная соответствующими документами.