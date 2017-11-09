Цены в Украине замедлили рост

В течение октября в Украине рост индекса потребительских цен составил 1,2%, а в целом с начала года инфляция составила 11,5%. Как передает replyua.net, соответствующая информация представлена на официальном портале Государственной службы статистики Украины (Госстат). В соответствии с данными ведомства, в прошлом месяце на потребительском рынке страны цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 14,9% и 10,2%) подорожали яйца и сало. На 5,5-1,5% стало дороже покупать молоко, масло, сметану, сыры, кисломолочную продукцию, рис, говядину, хлеб. Одновременно с этим, на 6,5-0,7% стала дешевле гречневая крупа, сахар, фрукты, овощи, свинина.
Что касается стоимости алкогольных напитков и изделий из табака, то они подорожали на 1,3%.
Стоимость жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и других видов топлива выросла на 0,5%. В первую очередь, это произошло из-за роста тарифов на водоснабжение на 2,1%, канализацию - на 1,1%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%. На 0,8% выросли услуги связи, так как местная телефонная связь подорожала на 7,1%.