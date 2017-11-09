Молочная продукция снова подорожала в Украине

В Украине зафиксировано очередное подорожание молочной продукции, однако украинцы не спешат ее покупать – производители сообщили о том, что реализация становится все более трудной, поскольку покупатели предпочитают выбирать дешевые продукты.
Как передает replyua.net со ссылкой на Инфоагро, в конце октября молочная продукция в недорогой упаковке реализовывалась по следующим ценам: сметана 15 процентов жирности – около 48 гривен за кило, кефир жирностью 2,5 процента – до 20 гривен за литр, молоко жирностью 2,5 процента – до 18 гривен за литр, творог жирностью 9 процентов – до 95 гривен за килограмм. В конце октября, как информирует источник, украинские производители были вынуждены уменьшить выпуск свежей молочки сразу на шесть процентов из-за низкого спроса. Однако производство творога, напротив, увеличилось на 6 процентов, молока – на 1 процент.
«В октябре заметное сокращение продаж, соответственно и производства, происходило уже во всех категориях свежих молочных продуктов и, похоже, этот процесс в ноябре остановить уже не удастся», - заявили эксперты молочного рынка.