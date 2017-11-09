Чийгоз рассказал, что думает о разрыве дипотношений с Россией

В интервью одному из интернет-изданий Ахтем Чийгоз, являющийся заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, прокомментировал перспективу разрыва дипломатически отношений Киева и Москвы, передает replyua.net.
По его словам, за всю историю было много фактов разжигания войны между двумя странами и разрыв дипломатических отношений – это первое, что нужно сделать. «Между Украиной и Россией идут, несмотря на то, как кому это хочется назвать, военные действия. Поэтому такой шаг, как я думаю, возможен. Вместе с тем, достаточно хорошо просчитываются все варианты последствий. Но с точки зрения морали я бы, конечно, поддержал бы такой шаг», — сказал он. Говоря о контактах между Украиной и Россией относительно освобождения заложников, которых удерживает Кремль, то, со слов Чийгоза, такие переговоры ведутся на международном уровне, а не на уровне консульств.
Замглавы Меджлиса считает, что разрыв дипломатических отношений не окажет влияния на решение вопроса возвращение аннексированного Крыма. В данном случае, сказал Чийгоз, особое значение играет международное давление.