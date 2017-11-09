Журналист: власть в Польше просто боится украинцев, которых уже полно не только в больших городах, но и селах



Сегодня Украины переживает очередной этап обострения дипломатических отношений с соседней Польшей. Как



По его словам, то, что происходит в отношении Украины, как государства – является следствием внутрипольских процессов. Это следующие процессы: есть огромное миграция из Украины, то есть украинцы уже проживают на территории каждого небольшого городка или даже села. Их воспринимают по-разному, особенно если речь идет о небольших городках. А там живет базовый электорат правящей теперь в Польше партии «Право и справедливость».



По мнению журналиста, те все вещи, которые сейчас происходят с Украиной, являются частично тоже откликом этой огромной украинской миграции, которая стартовала в Польшу в 2015 году. Это одна причина. Другая причина – это исторические темы, это также определенная усталость от Украины уже в 2017 году, поскольку были возложены определенные надежды на 2014 год. Также Игорь Исаев допускает, что то, что делает Польша – это, своего рода, попытка разыграть украинскую карту.

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Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг? Сегодня Украины переживает очередной этап обострения дипломатических отношений с соседней Польшей. Как передает replyua.net , свое виденье ситуации, что называется изнутри, в эфире «Громадського радио» озвучил журналист украинского СМИ в Польше Игорь Исаев.По его словам, то, что происходит в отношении Украины, как государства – является следствием внутрипольских процессов. Это следующие процессы: есть огромное миграция из Украины, то есть украинцы уже проживают на территории каждого небольшого городка или даже села. Их воспринимают по-разному, особенно если речь идет о небольших городках. А там живет базовый электорат правящей теперь в Польше партии «Право и справедливость».По мнению журналиста, те все вещи, которые сейчас происходят с Украиной, являются частично тоже откликом этой огромной украинской миграции, которая стартовала в Польшу в 2015 году. Это одна причина. Другая причина – это исторические темы, это также определенная усталость от Украины уже в 2017 году, поскольку были возложены определенные надежды на 2014 год. Также Игорь Исаев допускает, что то, что делает Польша – это, своего рода, попытка разыграть украинскую карту.