Претензии Польши к Украине: дипломат рассказал, что не так в польском руководстве

В интервью журналистам «Обозревателя» Константин Грищенко, ранее занимавший должность главы Министерства иностранных дел Украины, заявил, что причина нынешних непростых польско-украинских отношений – «преимущественно внутренняя», так как претензии Варшавы к Киеву «можно вписать в общий конкур политических претензий» к большей части ее соседних государств, передает replyua.net.
«Если говорить конкретно о причине, то она преимущественно внутренняя. Речь идет о подыгрывании большей части избирателей со стороны правительства Польши. Граждане этой страны положительно воспринимают националистическую риторику той политической партии, которая сейчас находится у власти. Поэтому сейчас проблемы отношений с Украиной решили использовать для мобилизации этой электоральной базы. И это делают как на уровне отдельных политических деятелей, так и всей власти», - пояснил дипломат.
Поэтому, продолжил Грищенко, претензии к Украине «можно вписать в общий конкур политических претензий Польши к странам, с которыми она граничит», - заметил Грищенко. Дипломат назвал претензии поляков «надуманной тематикой, несмотря на наличие серьезных проблем в прошлом».