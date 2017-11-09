Депутатам ВР предложили разобраться с украинскими артистами, выступающими в России

На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев выразил мнение, что депутатам Верховной Рады Украины необходимо на уровне законодательства решить вопрос выступления украинских артистов на территории Российской Федерации, передает replyua.net. При этом Муждабаев опубликовал фотографию журналистки Ирины Ромалийской с афишей выступления певицы Светланы Лободы в Краснодаре 20 ноября.
«Артистов из Украины, которые в период войны гастролируют в Российской Федерации и на территориях, которые она оккупировала, необходимо просто лишить права на осуществление в нашей стране концертной деятельности. Пускай выбирают – либо там, либо тут. Верховная Рада этот вопрос должна решить на законодательном уровне», - подчеркнул журналист.
Стоит напомнить, что глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон (№ 2165-VIII «О внесении изменений в закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».