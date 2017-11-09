Историк рассказал, почему коммунистические идеи опять становятся популярными в Украине

Сегодня в Украине некоторые политические силы пытаются воспользоваться запретом Коммунистической партии и перенять электорат, который до сих пор ждет идей коммунизма. Как передает replyua.net, доктор политических наук и историк Владислав Гриневич в эфире «Громадського радио» подтвердил, что в Украине действительно есть основания для возрождения популярности и активности коммунистов.
По словам историка, коммунистические идеи востребованы из-за того, что коммунизм всегда вырастает там, где есть очень плохое экономическое состояние, где есть бедность. Мы – страна, где бедность превращается в огромную проблему, где бедность становится основой нашей жизни, ведь более 80% нашего населения живет в состоянии бедности. Поэтому люди вспоминают советскую пропаганду о равенстве и достатке, надеясь, что что-то можно вернуть.
Владислав Гриневич отметил, что проблема заключается в том, что в Украине довольно много молодежи, которая очень развивает эти «левые» идеи, и возможность для развития этой идеологии в современном формировании.