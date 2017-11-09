«Не дождетесь!»: Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что не передумала принимать участие в выборах президента страны, передает replyua.net со ссылкой на интервью парламентария телеканалу «112.Украина». В том числе, отвечая на вопрос телеведущего «Савченко не передумала баллотироваться в президенты?» депутат сказала: «Нет, не дождетесь. Буду».
«Я хочу открыть фонд и сказать людям: «По гривне» и посмотрю, есть ли вообще смысл мне баллотироваться в президенты. Представители крупного бизнеса, если захотят, просто положат больше одной гривны. И я, с одной стороны, ничего не буду им должна, а они сделают ставку. Я не знаю, на что именно они эту ставку будут делать», - пояснила политик.
По словам Надежды Савченко, если она станет президентом Украины, то «в обязательном порядке» проведет всеукраинскую перепись населения, инвентаризацию «всего, что осталось, с целью выяснить, что кому принадлежит». «Также нужно будет подготовить изменения в Конституцию, обязательно провести через референдум... В стране обязательно нужно провести референдумы», – сказала Савченко.