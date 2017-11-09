В Украине выпустили на свободу пожизненно приговоренного убийцу 7 человек

В сообщении отмечается, что такой вердикт фемидой был вынесен в результате того, что жизни и здоровью заключенного Каверзина существует значительная угроза. Как известно, Александр Каверзин является инвалидом первой группы по зрению. В частности он страдает внутричерепным давлением, что может стать причиной инсульта. Европейским судом по правам человека было установлено, что Каверзин ослеп от пыток со стороны правоохранителей.
Для вынесения такого постановления суд также пользовался решением ЕСПЧ по делу «Лорс против Нидерландов». Именно в нем отмечается, что «абсолютная сенсорная изоляция, которая идет в паре с тотальной социзоляцией, может уничтожить личность и составляет форму негуманного обращения, которая может быть оправдана потребностями обеспечения безопасности при любых причинах». Насколько известно, Александр Каверзин обвинялся в убийстве семи человек, в частности трех сотрудников полиции. Кроме того он был осужден за бандитизм, нанесение тяжких телесных повреждений, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.