Литва готова продолжить поставки летального оружия Украине

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Руководитель Министерства обороны Литвы Раймундаса Кароблиса заявил, что литовская республика безоговорочно поддерживает Украину и готова в будущем продолжать поставки государству летального оружия, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».Министр обороны Литвы заявил: «Что касается поставок Украине летального оружия, то я скажу, что мы уже предоставили государству его несколько лет тому назад. В настоящее время наша позиция остается неизменной. Мы полностью готовы предоставлять летальное оружие Украины, однако, естественно, согласно нашим возможностям». При этом чиновник напомнил, что Литва оказывает Украине всю возможную с ее стороны помощь. Кароблис отметил: «Во-первых, нашим приоритетным заданием является тренировка украинских военных, а также помощь в осуществлении оборонной реформы. Литва включена в группу советников по вопросам реформирования оборонного сектора».Помимо прочего, глава оборонного ведомства Литвы отметил, что республика принимает на лечение украинских военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения Антитеррористической операции.