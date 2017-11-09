Человек-легенда, основатель «рейда Забродского» теперь будет командовать АТО

Как сообщает replyua.net, в Украине назначили нового командующего сил АТО, им стал генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский. Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политтехнолог Виктор Уколов, командующим АТО впервые стал боевой генерал. Это человек-легенда, командир, в самые трудные времена в 2014 году провел беспрецедентный 450 км рейд по тылам противника, который теперь называют «рейдом Забродского».
По слова Уколова, это генерал, которого заметили и выделили за его действия на войне, в которой он был лишь подполковником. «Благодарю Бога и Президенту за такое назначение – это значительно усилило защиту Украины», – отметил Виктор Уколов.
Он отмечает, что в быту Михаил Забродский очень простой, почти не отличается от подчиненных, разве только походкой напоминает опасную пластика хищника перед прыжком. Уколов вспоминает, что в прошлом году он с ним виделся во время съемки новогоднего поздравления, когда записали его начальника штаба ВДВ. Солдаты смотрели на Забродского, как на ангела-хранителя.