Рада приняла закон о ЖКХ-услугах: что ждет украинцев?

В соответствии с проектом закона в стране устанавливается порядок подписания договоров потребителем на получение полного комплекса ЖКХ-услуг. То есть, на услугу управления, обращения с отходами, водоснабжения, электричество, а также газ. Кроме того законом предусматривается, что потребители, которые проживают во многоквартирных домах, тепловая энергия будет поставляться согласно договору о предоставлении услуги по поставке теплоэнергии. Соответственно, тарифы на тепловую энергию, согласно законопроекту, будут формироваться и устанавливаться отдельно для каждого многоквартирного дома, который оборудован системой автономного отопления, учитывая себестоимость производства и поставки тепла в таким системах, а также рентабельности субъекта хозяйствования, который осуществляет подобную деятельность.
В это же время стало известно, что в отдельную услугу выводится обращение с отходами, а также вводится проверка качества предоставления ЖКХ-услуг. В соответствии с принятым документом, наниматели или хозяева, в частности и те, которые арендуют помещение или землю, являющиеся источниками образования бытовых отходов, обязаны заключать договора с непосредственными исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов, а также оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами и даже обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов.