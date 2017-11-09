Парламент Европы углубляет связи ЕС с Украиной

Депутаты предлагают незамедлительно углубить сотрудничество с Украиной и остальными вышеуказанными странами и найти новые методы для поддержки государств на восточных границах Евросоюза. Примечательно, что Комитет по иностранным делам уже принял отчет о собственной инициативе и более того, он будет проголосован всеми членами парламента Европы во время ноябрьского пленарного заседания в Страсбурге. Большая часть внимания будет направлена на Украину, Молдову и Грузию, то есть те страны, которые достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС.
Среди главных заданий в списке рекомендаций стоит создание целевого фонда для Украинского государства, Грузии и Молдовы. В сообщении отмечается: «Целевой фонд – это инструмент развития для быстрого и гибкого реагирования Евросоюза на кризисные и посткризисные ситуации. Благодаря нему ресурсы государственных и частных доноров для инвестиций в проекты, направленные на улучшение состояния социальных и экономических структур, объединятся».