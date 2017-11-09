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В Украине назначен новый командующий сил АТО

В Украине назначен новый командующий сил АТОГенерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины был назначен на должность командующего силами Антитеррористической операции, о чем пишет «ЛИГА.net» со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко.

Как информирует replyua.net, давая ответ на вопрос, с чем именно было связано назначение Забродского на должность руководителя силами АТО, полковник отметил: «Ротация по плану». Кроме того, по информации Андрея Лысенко, в настоящее время в зоне проведения Антитеррористической операции существует только два направления. К линии разграничения на Донбассе были заведены две бригады десантно-штурмовых войск – 79-я десантно-штурмовая и 25-я воздушно-десантная. «Произошло переформатирование», - подчеркнул спикер МО по вопросам АТО. Также известно, что в настоящее время донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами – мариупольским и луганским.

О новом командующем силами АТО известно, что он является Героем Украины. Он защищает Украину от российской агрессии с первых дней боевых действий, начатых Россией в Украине.
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