В Украине назначен новый командующий сил АТО

Как информирует replyua.net, давая ответ на вопрос, с чем именно было связано назначение Забродского на должность руководителя силами АТО, полковник отметил: «Ротация по плану». Кроме того, по информации Андрея Лысенко, в настоящее время в зоне проведения Антитеррористической операции существует только два направления. К линии разграничения на Донбассе были заведены две бригады десантно-штурмовых войск – 79-я десантно-штурмовая и 25-я воздушно-десантная. «Произошло переформатирование», - подчеркнул спикер МО по вопросам АТО. Также известно, что в настоящее время донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами – мариупольским и луганским.
О новом командующем силами АТО известно, что он является Героем Украины. Он защищает Украину от российской агрессии с первых дней боевых действий, начатых Россией в Украине.