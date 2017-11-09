В Польше устанавливают мемориалы памяти борьбы с ОУН-УПА

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Уже на днях в Варшаве на Могиле неизвестного солдата будут открыты две новые мемориальные доски, посвященные защитникам польских поселений в юго-восточной Малопольше и на Волыни, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение на «Польском радио» государственного секретаря в Министерстве национальной обороны Польши Михаила Дворчика.В своем сообщении Дворчик заявил: «Таблицы были установлены по инициативе главы Министерства национальной обороны Антони Мацаревича. В том числе, такие памятные доски увековечат солдат, которые защищали местную польскую общину рук националистов из украинской ОУН-УПА».В это же время чиновник отметил, что такие мемориальные доски посвящаются событиям, в том числе, в селах Речица (2 июня 1944-го), Корытница (12 марта 1944 года), Нароль (21-22 мая 1944 года), а также Бирча (1945-1946 годы). Сообщается также, что это очередные мемориальные доски на Могиле неизвестного солдата в Варшаве. В свою очередь Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти в своем «Фейсбуке» возмутился установкой этих памятных досок.