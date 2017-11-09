Известная телеведущая спровоцировала в прямом эфире языковый скандал

В ходе прямого эфира программы «Детали», выходящей на телеканале «Прямой» ведущая Василиса Фролова прибегла к агрессивным высказываниям против введения на радио украинских квот. Как передает replyua.net, данный инцидент имел место вчера, восьмого ноября, в эфире программы, выпуск которой доступен для просмотра на канале «Прямого» в YouTube.
В том числе, во время телефонного включения с нардепом Викторией Сюмар, которая возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, поведение ведущей было некорректным, она перебивала и отмечала, что все ее знакомые музыканты негативно относятся к квотам. Коллега Фроловой Сергей Дойко поддержал ее. Оба ведущих потребовали от нардепа назвать имена новых украинских исполнителей, ставших известными благодаря квотам, сообщает «Обозреватель».
Данный случай в эфире на своей странице в Facebook прокомментировал Сергей Оснач, являющийся экспертом комиссии по распространению и демонстрации фильмов. По его мнению, ведущие проявили непрофессионализм. «Это вопиющее нарушение журналистской этики и стандартов», - написал он.