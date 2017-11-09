В МИД Украины рассказали, какие теперь у нас отношения с Польшей

Марьяна Беца, являющаяся пресс-секретарем МИД, утверждает, что по отношению к Польше, Украина вполне дружелюбно настроена и разумно, ведь это совместная работа стран выгодна всем. Об этом информирует replyua.net.
Так же Беца говорила в своем заявлении, что это связано с тем, что и большинство украинцев позитивно и дружно высказывается в сторону Польши, в то время как каждая стана по-разному оценивает свое историческое прошлое. Так же было сказано, что Украина намеренна в дальнейшем только укреплять добрососедские связи между странами, так как это выгодно как Польше, так и Украине.
Ко всему прочему, Марьяна Беца напомнила всем, что понимание между странами было достигнуто по простому правилу: «Прощаем и просим прощения сами». Это правило актуален и по сей день. Ведь через улаживание и понимание, исключительно обоюдное, наши страны могут прийти к такому долгожданному сообщничеству. Плоды такой связи могут быть очень важны и полезны для каждой страны. Украина по словам Беца, готова к совместной работе по абсолютно различным вопросам, рассмотрению исторических конфликтов, главное, чтобы это сотрудничество было взаимным, иначе все силы будут затрачены в пустую.