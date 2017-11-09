Омелян: «В региональные аэропорты надо запускать лоукостеры»

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что привлечение лоукостеров является задачей, необходимой для развития региональных аэропортов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ЦТС, об этом говорится в презентации «Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года».
Омелян отметил, что необходимо привлекать лоукостеры в такие аэропорты, как Белая Церковь, Нежин, Житомир и Гостомель. По словам министра, расширение такого сегмента, как бюджетные авиаперевозки, является ключевым фактором, стимулирующим развитие региональных аэропортов, кроме того, благодаря привлечению лоукостерв будет развиваться вся инфраструктура страны. «Лоукосты - это не трагедия для аэропорта, а шанс нарастить объемы перевозок, увеличить поступления от неавиационной деятельности, улучшить туристическую привлекательность региона и, как следствие, стимулировать его экономическое развитие», - подчеркнул министр.
По словам Омеляна, стратегия развития аэропортов в регионах подразумевает прямую поддержку со стороны государства, и совсем скоро дополнительные средства будут выделены на аэропорты Винницы, Одессы и Черновцов.