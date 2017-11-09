Жебривский: «В 2018 году ЕС планирует выделить 50 млн. евро для Донбасса

Уже в следующем году Евросоюз намерен выделить для Донецкой и Луганской областей 50 миллионов евро. Как передает replyua.net, такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую военно-гражданскую администрацию. Высокопоставленный чиновник отметил, что провел встречу с делегацией представительства ЕС в Украине и Программы развития ООН 8 ноября.
«В первую очередь, деньги будут направлены на программы по децентрализации, развитию профессионально-технического и высшего образования и медицинской отрасли, поддержке малого предпринимательства, укреплению безопасности общин», – отметил Жебривский.
19 ноября минувшего Жебривский заявлял, что для того, чтобы построить новую инфраструктуру на Донбассе, необходимо свыше 20 миллиардов долларов. В августе 2016 года чиновник отметил, что на восстановление Донбасса было предоставлено в пределах 4,5 миллиарда гривен. Отвечать за их расходование будет Агентство регионального развития под контролем международных организаций. В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко утверждал, что для восстановления инфраструктуры Донбасса необходимо 15 миллиардов долларов.