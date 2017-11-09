Сербия внезапно вызвала своего посла в Украине

В министерстве Сербии отметили, что их страна не один раз заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что подтвердилось и во время главенствования Сербии в ОБСЕ. В сообщении отмечается: «Сербия осуществила целый ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, которые воюют вне страны, в частности в Украине. Этим и была продемонстрирована приверженность своим международно-правовым обязательствам». Также Дачич напомнил, что хорошо известно о том, что «наемники из Украины принимали участие в преступлениях, которые были совершены хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, не осуждала никогда».
В это же время во внешнеполитическом ведомстве Сербии утверждают, что их страна, как и прежде, привержена к установлению хороших отношений с Украинским государством на принципах взаимоуважения.