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Смертельное ДТП в Харькове: суд отправил Дронова под арест

Смертельное ДТП в Харькове: суд отправил Дронова под арестВ городе Харькове Киевский районный суд принял для водителя внедорожника водителя внедорожника Volkswagen Touareg Геннадия Дронова меру пресечения, пишет replyua.net со ссылкой на Mediaport. Как известно, Дронов является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли шесть пешеходов и были госпитализированы еще пять. По решению фемиды, Дронов будет помещен в СИЗО на 42 дня. Сообщается, что ходатайство об избрании меры пресечения рассматривала судья Наталия Ефименко.

Обвинительная сторона требовала взять Геннадия Дронова под стражу без права залога, так как подозреваемый, по мнению прокуратуры, может оказывать влияние на свидетелей и потерпевших, пытаясь затянуть рассмотрение дела под предлогом плохого самочувствия или попытки скрыться.

Примечательно, что Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, заявил судье отвод. По его мнению, защиту ограничивают. Правозащитник просил суд допросить свидетеля ДТП, пассажира Volkswagen, на которого обвинение указывало в своем ходатайстве, однако фемида отказала. При всем этом судья Киевского райсуда Светлана Шмадченко рассматривала заявление защиты об отводе судья Ефименко, а сторона обвинения была против позиции защиты Дронова.
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