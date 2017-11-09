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Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений с Россией – депутат

Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений с Россией – депутат
Глава украинского государства Петр Порошенко выступает против идеи разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Как передает replyua.net, соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Прямой» озвучил представитель пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией — идею, которая была предложена мной для рассмотрения в комитете. Она остается на рассмотрении комитета, в будущем мы будем определяться с модальностью», — сказал нардеп.

Как известно, накануне, 8 ноября, журналисты российского издания «Коммерсант» сообщили, сославшись на источники в украинском парламенте, что депутаты Верховной Рады уже 16 ноября могут поддержать во время голосования решение о разрыве Киева дипломатических отношений с Москвой. В случае такого одобрения, отмечалось в статье издания, Петр Порошенко должен был издать соответствующий указ, предусматривающий закрытие российских дипломатических учреждений в Украине и украинских в России. Интересы украинской стороны могут быть представлены Беларусью или Швейцарией.
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