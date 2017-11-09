Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений с Россией – депутат

Глава украинского государства Петр Порошенко выступает против идеи разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Как передает replyua.net, соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Прямой» озвучил представитель пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.
«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией — идею, которая была предложена мной для рассмотрения в комитете. Она остается на рассмотрении комитета, в будущем мы будем определяться с модальностью», — сказал нардеп.
Как известно, накануне, 8 ноября, журналисты российского издания «Коммерсант» сообщили, сославшись на источники в украинском парламенте, что депутаты Верховной Рады уже 16 ноября могут поддержать во время голосования решение о разрыве Киева дипломатических отношений с Москвой. В случае такого одобрения, отмечалось в статье издания, Петр Порошенко должен был издать соответствующий указ, предусматривающий закрытие российских дипломатических учреждений в Украине и украинских в России. Интересы украинской стороны могут быть представлены Беларусью или Швейцарией.