Конгресс США поддержал выделение Украине $350 млн. на оборонку

В это же время сообщается, что изначально можно израсходовать только 50 процентов от заложенной для Украины суммы. Вторая же часть средств может быть использована только в том случае, если руководитель Пентагона будет убежден в успешности военных реформ, которые проводят украинские власти. Кроме того в проекте закона одобрено выделение средств в 4,6 миллиарда долларов США в рамках Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиление военного потенциала США в Европе. Еще в госбюджете США на 2018 год заложено 100 миллионов долларов на помощь странам Балтии в рамках Европейской инициативы сдерживания угроз.
Помимо прочего в оборонном бюджете США предусматривается предоставление помощи в виде 58 миллионов долларов на ответные меры в результате нарушения РФ соглашения РСМД, в частности программу исследований и разработок наземной ракеты средней дальности. В общей сложности на оборонительные цели предусмотрено выделить 700 миллиардов американских долларов, что на 26,1 миллиарда больше, нежели запросил президент США.