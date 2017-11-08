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Янукович имеет все шансы получить обратно 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы ГПУ

Янукович имеет все шансы получить обратно 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы ГПУ
В Украине происходят необычные вещи. Деньги, которые Генпрокуратура Украины взыскала с членов ОПГ Януковича в бюджет через суд, могут обратиться обратно к президенту-беглецу. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер с ником Mason Lemberg.

Блогер напоминает, что через некоторое время после того, как деньги Януковича оказались в Украине, антикоррупционная организация под названием Transparency International, та самая, которую возглавляет человек, который рисует рейтинги России, подает в суд на ГПУ с целью рассекретить решения суда о взыскании денег с Януковича. Все это делается для того, чтобы Янукович или его подставное лицо смогли судиться с Украиной за рубежом.

По словам блогера, по всей видимости те суды ничем не увенчались для Януковича и сегодня в гонку по спасению наворованных миллиардов включилось орденоносное НАБУ, которое начало «прессовать» руководство «Ощадбанка» за то, что они перечислили средства в бюджет. «Я разное видел, я всего ждал от этих людей, я открыто презираю Сытника, я открыто и последовательно выступаю за полное очищение НАБУ, но я даже в злейших извращенных фантазиях не мог представить, что государственный орган додумается требовать возврата средств из бюджета преступникам», – резюмировал блогер.
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