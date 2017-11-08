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Князев рассказал, что могло бы быть в случае охраны Окуевой

Князев рассказал, что могло бы быть в случае охраны ОкуевойВ случае если бы добровольца антитеррористической операции Амину Окуеву охраняли, то пострадавших в результате покушения на нее было бы однозначно больше, о чем в интервью «Громадському» заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет replyua.net.

В частности Князев сказал: «Охрана – это не только физическая составляющая. Важно, что это наименьший сегмент охраны безопасности участников судебного процесса или же хода расследования определенного дела. Если бы присутствовала охрана, физическая, то во время совершения покушения пострадавших было бы больше. Когда это транспортное средство расстреливали, то преступникам вообще не было интересно, сколько человек они могут убить. Они стреляли именно в то транспортное средство, которое было целью для них. В результате такие инсинуации о присутствии или отсутствии физической охраны, квадрокоптеров или вертолетов - чушь».

Насколько известно, ранее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев отказались от охраны. Однако сам Осмаев позже заявлял, что они не отказывались от госохраны, сказав: «На самом деле все не так было. Нас просто поставили в известность, что охрана будет только до определенного времени». По словам Осмаева, он подписал некоторый документ, что охрана предоставляется на некоторый период времени.
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